В Госдуме предлагают ввести штрафы за жестокое обращение с животными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Депутаты Госдумы подготовили законопроект, предусматривающий поправки в КоАП РФ и вводящий наказание за жестокое обращение с животными. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.
Его разработали и направили на отзыв в правительство глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенников. На сегодняшний день вопрос регулируется федеральным законом об ответственном обращении с животными, однако, как уточнил Крашенников, он не устанавливает никакой ответственности за нарушение его положений. Законопроект призван эту ситуацию исправить.
Получить штраф можно будет за неподобающее содержание животных или содержание запрещенных видов. Его величина будет зависеть от тяжести деяния. Например, для физических лиц максимальное наказание составит 50 тысяч рублей, а для для юридических – 200 тысяч рублей. Контроль за соблюдением требований закона, как отметили депутаты, планируется возложить на региональные органы ветеринарного контроля, Росприроднадзор и Россельхознадхор.
Ранее член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева заявила о необходимости доработать закон о жестоком обращении с животными. По ее словам, очень многие позиции можно трактовать по-разному. "Поэтому будем смотреть на правоприменительную практику, думаю, этот закон надо будет править", – отметила она.
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