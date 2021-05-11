Органы опеки могут наделить правом разрешать браки 16-летних

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России органам опеки могут дать право выдавать разрешение на вступление в брак 16-летним, сообщает "Парламентская газета".
Госдума планирует рассмотреть соответствующий правительственный законопроект во втором чтении 11 мая. Изменения предполагается внести в Семейный кодекс.
Уточняется, что сейчас разрешения на вступление в брак 16-летним по их просьбе могут выдавать органы местного самоуправления. После изменений такими правами ходят наделить органы опеки и попечительства.
Ранее в РФ упростили процедуру назначения льгот и пособий. Для этого в регионах будет использоваться Единая государственная информационная система социального обеспечения.
По словам замглавы Минтруда Алексея Скляра, нововведение позволит всем учреждениям получать нужные данные из различных структур в электронной форме – без участия граждан и бумажных запросов.
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