Органы опеки могут наделить правом разрешать браки 16-летних

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России органам опеки могут дать право выдавать разрешение на вступление в брак 16-летним, сообщает "Парламентская газета".

Госдума планирует рассмотреть соответствующий правительственный законопроект во втором чтении 11 мая. Изменения предполагается внести в Семейный кодекс.

Уточняется, что сейчас разрешения на вступление в брак 16-летним по их просьбе могут выдавать органы местного самоуправления. После изменений такими правами ходят наделить органы опеки и попечительства.

Ранее в РФ упростили процедуру назначения льгот и пособий. Для этого в регионах будет использоваться Единая государственная информационная система социального обеспечения.

По словам замглавы Минтруда Алексея Скляра, нововведение позволит всем учреждениям получать нужные данные из различных структур в электронной форме – без участия граждан и бумажных запросов.