Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Санитарные меры для людей старше 65 лет сохраняются. Об этом сообщил Владимир Путин во время своего телеобращения к гражданам в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.
"Режим повышенной безопасности должен сохраняться и для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов: родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми, внуками, но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни", – заявил президент.
Он отметил, что режим ограничения сохраняется и власти делают все, чтобы огородить россиян от угрозы вируса. "Чтобы эта опасность быстрее прошла", – добавил Путин.
Также президент РФ объявил, что с 12 мая период нерабочих дней для всей страны и всех секторов экономики завершается.
Путин отметил, что борьба с эпидемией не заканчивается. "Нельзя допустить новой волны эпидемии", – отметил Путин.
По его словам, выход из режимов ограничений быстрым не будет. Необходимо будет сохранять общие санитарные требования и дополнительные ограничительные меры в регионах.
Глава государства сообщил, пока исключаются массовые мероприятия. Путин подчеркнул, что главное при снятии ограничений – это безопасность людей.
С 26 марта в Москве начал действовать режим самоизоляции для горожан старше 65 лет. Мера также касалась людей, страдающих хроническими заболеваниями.
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