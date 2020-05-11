Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Санитарные меры для людей старше 65 лет сохраняются. Об этом сообщил Владимир Путин во время своего телеобращения к гражданам в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.

"Режим повышенной безопасности должен сохраняться и для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов: родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми, внуками, но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни", – заявил президент.

Он отметил, что режим ограничения сохраняется и власти делают все, чтобы огородить россиян от угрозы вируса. "Чтобы эта опасность быстрее прошла", – добавил Путин.

Также президент РФ объявил, что с 12 мая период нерабочих дней для всей страны и всех секторов экономики завершается.

Путин отметил, что борьба с эпидемией не заканчивается. "Нельзя допустить новой волны эпидемии", – отметил Путин.

По его словам, выход из режимов ограничений быстрым не будет. Необходимо будет сохранять общие санитарные требования и дополнительные ограничительные меры в регионах.

Глава государства сообщил, пока исключаются массовые мероприятия. Путин подчеркнул, что главное при снятии ограничений – это безопасность людей.

С 26 марта в Москве начал действовать режим самоизоляции для горожан старше 65 лет. Мера также касалась людей, страдающих хроническими заболеваниями.