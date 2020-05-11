Около 19 тыс человек приняло участие в онлайн-занятиях "Технограда"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В бесплатных занятиях на сайте инновационно-образовательного комплекса "Техноград" приняло участие около 19 тысяч человек со всей России. Для пользователей доступно более 100 программ, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Образовательные онлайн-интенсивы "Техноград" запустил в апреле. За месяц их аудитория достигла почти 19 тысяч человек. Сейчас для дистанционного обучения доступно больше 100 программ. В ближайшее время появится еще несколько новых направлений: ландшафтный дизайн, флористика, брендинг, кибербезопасность и другие", – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что в число наиболее популярных занятий вошли уроки английского языка, веб-разработки для новичков, а также занятия по компьютерной графике в Adobe Photoshop и InDesign. Помимо этого, востребованными оказались вебинары по кулинарии, косметологии и интернет-маркетингу.

Также на базе платформы пользователи могут освоить профессии стилиста или бармена, а также научиться рисовать акварелью и создавать голосовой чат-бот. Кроме того, участникам программ предлагается стать частью танцевального бизнеса и приобщиться к миру моды.

Помимо этого, в рамках онлайн-занятий на сайте "Технограда" проводятся семинары по вопросам недвижимости и ипотечного кредитования.

Ранее Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" провел профориентационный онлайн-марафон. В его рамках участникам рассказали о подходах к выбору профессии, перспективных специальностях и тенденциях на рынке труда. Также пользователи узнали о базовых навыках, необходимых для построения успешной карьеры.