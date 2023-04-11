Москва 24: представители Роспотребнадзора расскажут, как защититься от клещей

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12 апреля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная началу сезона активности клещей.

О вакцинации от клещевого энцефалита, способах защиты людей от клещей-переносчиков расскажут:



руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань;

старший научный сотрудник отдела проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии ФНЦ гигиены имени Эрисмана Роспотребнадзора Ольга Германт.

Смотрите прямую трансляцию 12 апреля в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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