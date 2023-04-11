В Москве за сутки выявили 656 случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За минувшие сутки в столице зафиксировали 656 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

За указанный период в больницу попал еще 141 человек, вылечились 1 680 пациентов, скончались семь граждан.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 490 045 случаев COVID-19, выздоровели 3 298 482 пациента, умерли от коронавируса 48 544 человека.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что пандемия коронавирусной инфекции искусственно подпитывается новыми усовершенствованными штаммами.

По его словам, каждый новый подвид вируса отличается улучшенными свойствами с точки зрения их военно-биологического применения, а экономические последствия все серьезнее.



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