Волочкова объяснила слова о недовольных россиянах

Анастасия Волочкова заявила, что ее совет покинуть Россию всем недовольным внутриполитической ситуацией гражданам вырван из контекста, сообщает РИА Новости.
По словам балерины, она не политолог, а лишь высказала личное мнение, что нельзя во всем винить только президента.
"На меня все набросились, как обычно", – заключила она, отметив, что просто поддержала главу государства.
Вызвавшие скандал заявления экс-прима Большого театра сделала в эфире одной из радиостанций. Она напомнила, что в невзгодах нужно винить, прежде всего, себя, а не президента или политиков.
"Да виноваты люди сами. Хочется всегда сказать: "Дорогие, если вы такие умные, почему вы такие бедные и несчастные?" – высказалась Волочкова в адрес необеспеченных россиян. Людям с маленьким доходом балерина с иронией посоветовала "работать, а не курить на завалинке". Тем, кто недоволен обстановкой в России, она посоветовала уехать из страны.
Своими заявлениями балерина вызвала критику в соцсетях. Интернет-пользователи возмутились, что "избранные" претендуют на некое "эксклюзивное право на страну", и посоветовали балерине "просто садиться на шпагат". Нашлись и те, кто с пониманием отнесся к словам Волочковой.
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