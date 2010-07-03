"ВКонтакте" запустила стикеры с жестовым языком

Социальная сеть "ВКонтакте" совместно с агентством Instinct запустила набор анимированных стикеров, с помощью которых пользователи смогут изучить основные слова и словосочетания русского жестового языка. О запуске новых стикеров сообщила пресс-служба соцсети.
Героем нового стикерпака стал персонаж соцсети бурундук Квип. В наборе 28 стикеров. Чтобы их собрать, нужно написать в сообщество "Благотворительность "ВКонтакте".
"В течение 10 дней персонаж будет проводить виртуальную экскурсию по Городу Глухих, рассказывая о повседневной жизни людей с нарушением слуха и особенностях общения с ними. Пользователь может реагировать на вопросы Квипа с помощью специальных кнопок с вариантами ответов – и получать за это стикеры", – сказано в сообщении.
Набор обучает не только самым разным словам. Присоединиться к акции можно до 5 мая. Позднее "ВКонтакте" планирует пополнять набор стикеров.
Ранее "ВКонтакте" запустила сервис для изучения правил дорожного движения.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.