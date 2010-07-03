"ВКонтакте" запустила стикеры с жестовым языком

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Социальная сеть "ВКонтакте" совместно с агентством Instinct запустила набор анимированных стикеров, с помощью которых пользователи смогут изучить основные слова и словосочетания русского жестового языка. О запуске новых стикеров сообщила пресс-служба соцсети.

Героем нового стикерпака стал персонаж соцсети бурундук Квип. В наборе 28 стикеров. Чтобы их собрать, нужно написать в сообщество "Благотворительность "ВКонтакте".

"В течение 10 дней персонаж будет проводить виртуальную экскурсию по Городу Глухих, рассказывая о повседневной жизни людей с нарушением слуха и особенностях общения с ними. Пользователь может реагировать на вопросы Квипа с помощью специальных кнопок с вариантами ответов – и получать за это стикеры", – сказано в сообщении.

Набор обучает не только самым разным словам. Присоединиться к акции можно до 5 мая. Позднее "ВКонтакте" планирует пополнять набор стикеров.

Ранее "ВКонтакте" запустила сервис для изучения правил дорожного движения.