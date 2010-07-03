Наказание за самодельные бомбы предложили ужесточить

Депутаты Госдумы от "Единой России" предлагают сажать изготовителей самодельных бомб на 15 лет. Сейчас срок наказание почти вдвое меньше, передает РИА Новости со ссылкой на одного из авторов законопроекта Адальби Шхагошева.
Инициатива уже прошла экспертный и координационный советы фракции. Документ направлен на отзыв в правительство РФ и Верховный суд.
Отмечается, что за незаконное изготовление оружия хотят давать от шести до 11 лет, а за это же деяние, совершенное по предварительному сговору, – от восьми до 12 лет. Если в преступлении замешана организованная группа, ее участники могут получить до 15 лет тюрьмы.
Усиление уголовной ответственности должно ударить по подпольным лабораториям, которые снабжают террористов взрывчаткой.
Ранее наказание ужесточили для лидеров ОПГ. Указ в начале апреля подписал Владимир Путин. Теперь главарям банд светит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет с возможным штрафом до пяти миллионов рублей.
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