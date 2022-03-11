Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В пятницу, 11 марта, москвичей ожидает переменная облачность без осадков и до 0 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Днем столичный регион останется на юго-восточной периферии антициклона. При переменной облачности обойдется без осадков.

"Максимальная температура воздуха в Москве составит от -2 до 0 градусов, по области – от -5 до 0 градусов. Ветер юго-западный 3–8 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В середине дня атмосферное давление составит 761 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 50%. В Москве сохранится зимний характер погоды, атмосферное давление выше нормы, кислородный режим благоприятный.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал холодную погоду для ряда регионов РФ в ближайшие дни. Очень сильные отрицательные аномалии будут на огромной территории – Урал, Западная Сибирь и Красноярский край.