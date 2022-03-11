В школах России пройдет Урок памяти Героя РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова

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В российских школах пройдет Всероссийский урок памяти Героя РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова 11 марта, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

В ведомстве уточнили, что школьникам расскажут о судьбе командира роты 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ России, удостоенного посмертно звания Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. Он погиб во время специальной операции по защите ДНР и ЛНР на Украине в 2022 году.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.