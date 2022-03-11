Организаторы премии "Здравомыслие-2022" начали прием заявок

Фото: пресс-служба премии "Здравомыслие"

Организаторы литературной премии в области медицины "Здравомыслие" объявили о старте приема заявок. К участию приглашаются авторы книг, издательства, члены попечительского совета, члены жюри, а также профессиональные медицинские и учебные учреждения.

Для того чтобы принять участие в премии, необходимо подать заявку через официальный сайт. Регистрация претендентов продлится до 31 мая 2022 года.

В ходе проведения конкурса будут определены лучшие авторы в нескольких номинациях:

"Рецепт здоровья";

"Шаг вперед";

"Эскулап";

"Лучшая идея книги".

В 2022 году медицинская литературная премия "Здравомыслие" проходит в четвертый раз. Цель конкурса – содействие врачебной практике, а также популяризация основ медицины и здорового образа жизни. Второй этап – народное голосование – пройдет на платформе Crowdspace на официальном сайте премии. По его результатам будет сформирован шорт-лист книг, допущенных к голосованию жюри.

С 20 сентября по 10 октября члены жюри будут определять победителей премии. Награждение победителей состоится в ноябре 2022 года на торжественной церемонии в Москве.