В представительстве по туризму Таиланда рассказали о способах въезда в страну

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Глава службы маркетинга представительства по туризму Таиланда Константин Кинель прокомментировал решение местных властей ужесточить въезд в страну иностранных туристов, сообщает RT.

По его словам, есть два возможных варианта туристического пребывания в Таиланде – оформление визы по прибытии и безвизовое пребывание до 30 дней на основании двустороннего соглашения между странами, которое продолжает действовать.

По словам эксперта, решение МИД королевства о приостановлении визы по прибытии не влияет на россиян, потому что "все еще есть двустороннее соглашение".

Ранее власти Таиланда на фоне распространения коронавируса ужесточили въезд в страну для граждан 18 государств, в том числе России.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Число зараженных в КНР превысило 80 тысяч человек.

Сергей Собянин сообщил о введении запрета в городе на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Это необходимо для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 10 апреля.

Москва вводит ограничения на массовые мероприятия больше 5 тыс человек

5 марта мэр ввел в городе режим повышенной готовности. Все россияне, посетившие территории, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города по номеру телефона +7 (495) 870-45-09.

С 10 марта до занятий в столичных образовательных учреждениях не допускаются ученики и преподаватели, посетившие страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора.