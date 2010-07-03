Внуково предупредил об увеличении времени обслуживания из-за непогоды

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Аэропорт Внуково предупредил пассажиров о возможном увеличении времени обслуживания воздушных судов и перрона из-за неблагоприятных погодных условий в столичном регионе. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе аэрогавани.

Представитель аэропорта отметил, что видимость на аэродроме составляет 4,5 тысячи метра. К очистке взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и перрона привлечены более 100 единиц техники.

В аэропорту подчеркнули, что приоритетом в работе аэропорта и авиакомпаний является обеспечение безопасности полетов, поэтому не исключены задержки.

В свою очередь, в Домодедове и Шереметьеве отметили, что аэропорты работают в штатном режиме. Отмен и задержек в связи с погодными условиями нет.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в столичных аэропортах отменили и задержали десятки рейсов. Так, в Шереметьеве задерживается 21 рейс, в Домодедове – десять, а во Внукове – семь. Еще шесть рейсов отменены в Домодедове.

В Москве и Подмосковье в понедельник, 11 марта, ожидаются небольшие осадки и туман. Жителей столичного региона призвали отказаться от поездок на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт. Также следует проявлять осторожность, находясь на улице.

