Милонов призвал не допускать к работе чиновников с вызывающим цветом волос

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Депутат Госдумы Виталий Милонов не видит необходимости в обязательных требованиях к внешнему виду чиновников, однако призывает не допускать до работы тех, кто ходит с вызывающим цветом. Так он прокомментировал введенный в Туркменистане запрет для чиновников старше 40 лет на закрашивание седины, передает Агентство "Москва".

Милонов отметил, что каждый человек следует своим собственным трендам и выбирает прическу самостоятельно.

"Вряд ли кто-то будет с синими волосами ходить или с розовыми, а что касается маскировки седины – ну это личное. Если же это розовые волосы – выгнать к чертям собачьим", – сказал депутат.

Он также добавил, что придерживается прежнего мнения по поводу одежды к госслужащим. Ранее он предлагал переодеть депутатов в мундиры, чтобы повысить дисциплину в парламенте. При этом он отмечал, что шить себе форму депутаты должны сами, а не одеваться за государственный счет.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в Туркмении для чиновников старше 40 лет ввели запрет на закрашивание седых волос. Некоторые издания предположили, что подобные изменения связаны со сменой имиджа президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, который перестал скрывать седину.

