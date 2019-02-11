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11 февраля, 20:31

Посетители парка "Сокольники" смогут построить снежный трон для песцов

общество парки животные досуг

11 февраля, 20:31

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Фото: park.sokolniki.com

В парке "Сокольники" 16 февраля пройдет День песца. В честь этого посетители парка смогут сделать снежный трон для трех песцов, живущих в парке. В "Сокольниках" живут три песца песцы – Умка, Снежок и Лариска.

"В день праздника с животными выйдут на публичную прогулку, а также расскажут собравшимся об особенностях этого вида. Если позволят погодные условия, для песцов планируют смастерить снежный трон – они любят нырять в сугробы, поэтому юным гостям рекомендуют взять с собой снеголепы и присоединиться к строительству", – передает Агентство "Москва" сообщение пресс-службы парка "Сокольники".

Основные события в День песца развернутся в "Живом уголке". Это небольшой зоопарк за рестораном "Соколиная охота". Кроме песцов, в парке обитают северные олени, лисы, хорьки, норки, попугаи, овцы, барашки, ворон и снегири.

Также в "Сокольниках" в этот же день, 16 февраля, покажут "Сокол-шоу" с хищными птицами. Вход бесплатный. Мероприятие начнется в 13:00 в Большом розарии.

общество парки животные досуг

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