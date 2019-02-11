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11 февраля, 15:28

Главы управ и префекты округов встретятся с москвичами в феврале

общество город

11 февраля, 15:28

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Префекты административных округов и главы управ встретятся с жителями в феврале. Встречи запланированы на конец месяца.

Мероприятия с главами управ 125 районов Москвы пройдут в 19:00 в среду, 20 февраля. Ожидаются беседы о работе по снижению задолженности за ЖКХ, о пресечении несанкционированной торговли, о работе комиссии по делам несовершеннолетних и других вопросах.

Встречи префектов административных округов запланированы на 19:00 в среду, 27 февраля. Будут обсуждаться темы благоустройства районных территорий, социально-экономического и комплексного развития районов столицы.

С подробным графиком встреч можно ознакомиться на портале мэра и правительства Москвы. Встречи с жителями города проходят регулярно.

общество город

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