Главы управ и префекты округов встретятся с москвичами в феврале

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Префекты административных округов и главы управ встретятся с жителями в феврале. Встречи запланированы на конец месяца.

Мероприятия с главами управ 125 районов Москвы пройдут в 19:00 в среду, 20 февраля. Ожидаются беседы о работе по снижению задолженности за ЖКХ, о пресечении несанкционированной торговли, о работе комиссии по делам несовершеннолетних и других вопросах.

Встречи префектов административных округов запланированы на 19:00 в среду, 27 февраля. Будут обсуждаться темы благоустройства районных территорий, социально-экономического и комплексного развития районов столицы.

С подробным графиком встреч можно ознакомиться на портале мэра и правительства Москвы. Встречи с жителями города проходят регулярно.