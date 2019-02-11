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11 февраля, 13:54

Суд передал государству 255 тыс рублей, принадлежавших заключенным "Бутырки"

общество

11 февраля, 13:54

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Фото: depositphotos/LUNNO

Более 255 тысяч рублей, принадлежавшие заключенным московского изолятора "Бутырка", переданы в доход государства. Соответствующее решение принял Тверской суд города.

Пресс-секретарь суда Светлана Скачкова отметила, что собственников уведомили о необходимости забрать средства, однако они не явились за деньгами и не предоставили распоряжений об их перечислении. В этой связи было принято решение обратиться в суд.

Она добавила, что суд признал средства 108 заключенных, ранее содержавшихся в "Бутырке", бесхозными и передал их в собственность государству, сообщает Агентство "Москва".

Ранее начальник УФСИН по Москве Сергей Мороз сообщил, что в 2018 году в столичных следственных изоляторах изъяли более тонны самодельного алкоголя. Кроме того, у заключенных нашли свыше 1,7 тысячи мобильных телефонов, 931 сим-карту и 601 зарядное устройство.

общество

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