Трое студентов угрожали похитить картину из Эрмитажа

Полицейские установили личности жителей Санкт-Петербурга, которые сообщили о якобы готовящемся похищении картины из Эрмитажа. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее неизвестные оставили в книге отзывов и предложений запись о том, что в ближайшее время из музея будет похищена картина.
Сотрудники уголовного розыска Петербурга изучили записи с камер наблюдения и установили личности подозреваемых. Ими оказались трое студентов магистратуры в возрасте от 24 до 26 лет – две девушки и один молодой человек.
В ходе допроса они признались, что запись оставила одна из девушек ради шутки. Правоохранители провели с молодыми людьми профилактическую беседу.
27 января из зала в Инженерском корпусе Третьяковской галереи 32-летний мужчина украл картину Архипа Куинджи "Ай Петри. Крым". Подозреваемого задержали на следующий день в поселке Заречье Московской области. Он рассказал, что похищенную картину спрятал на территории строящегося объекта в Одинцовском районе. Подозреваемого поместили под стражу до 27 марта.
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