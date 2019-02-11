Трое студентов угрожали похитить картину из Эрмитажа

Фото: ТАСС/Марина Круглякова

Полицейские установили личности жителей Санкт-Петербурга, которые сообщили о якобы готовящемся похищении картины из Эрмитажа. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее неизвестные оставили в книге отзывов и предложений запись о том, что в ближайшее время из музея будет похищена картина.

Сотрудники уголовного розыска Петербурга изучили записи с камер наблюдения и установили личности подозреваемых. Ими оказались трое студентов магистратуры в возрасте от 24 до 26 лет – две девушки и один молодой человек.

В ходе допроса они признались, что запись оставила одна из девушек ради шутки. Правоохранители провели с молодыми людьми профилактическую беседу.

27 января из зала в Инженерском корпусе Третьяковской галереи 32-летний мужчина украл картину Архипа Куинджи "Ай Петри. Крым". Подозреваемого задержали на следующий день в поселке Заречье Московской области. Он рассказал, что похищенную картину спрятал на территории строящегося объекта в Одинцовском районе. Подозреваемого поместили под стражу до 27 марта.