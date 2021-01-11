Анастасия Решетова ответила на вопрос о воссоединении с Тимати

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Анастасия Решетова развеяла слухи о воссоединении с Тимати, сообщает "Экспресс газета".

После того как рэпер присоединился к бывшей возлюбленной во время ее отдыха в Дубае с сыном, а девушка начала постить в социальных сетях роскошные букеты, пользователи заговорили о возможном воссоединении семьи.

По словам Анастасии, с Тимати она поддерживает близкие и теплые отношения, но они не являются парой.

"Нет, не вместе. На нас лежит большая ответственность за психологическое здоровье нашего сына. Наше совместное времяпрепровождение вызывает много вопросов, так как многие привыкли к тому, что после расхода люди не стремятся поддерживать хорошие отношения, а лишь ругаются и судятся", – сказала она.

В сентябре прошлого года Анастасия Решетова заявила о расставании с Тимати. Она поблагодарила рэпера за 6 лет отношений и сообщила, что пользователям не стоит ждать скандальных подробностей. Также она заверила, что в их разводе не замешаны третьи лица.