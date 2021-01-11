Диетолог рассказала, сколько килограммов набирают россияне во время праздников

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Диетолог Ирина Добрецова рассказала, что россияне за новогодние праздники в среднем набирают 3-4 лишних килограмма, пишет NEWS.ru.

По словам специалиста, у большинства сбросить вес получается только к лету.

"Килограммы не прибавятся, если человек переедал только один день, а на следующий день снова стал придерживаться правильного питания. Когда в течение 10 дней он будет есть все подряд, то организму уже сложно будет справиться с этим. Правильное питание нужно соблюдать много недель", – рассказала диетолог.

Также Добрецова добавила, что россияне зачастую добавляют калорийности блюдам со "вчерашнего застолья", когда подвергают их вторичной обработке или заливают новой порцией майонеза.

Ранее актер и культурист Александр Невский рассказал, как сбросить лишний вес после объемного застолья и переедания.