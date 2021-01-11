Эксперты определили опасные для здоровья утренние привычки

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Врач Мириам Стоппард рассказала о вредных для здоровья утренних привычках, сообщает Mirror.

По ее мнению, вскоре после пробуждения не стоит пытаться делать энергичные упражнения. Специалист отмечает, что из-за того, что тело в этот момент обезвожено, ткани плохо растягиваются и занятия могут травмировать позвоночник.

Также Стоппард рекомендует отказаться от утренней чашки кофе или стакана апельсинового сока. Из-за данных напитков повышается уровень сахара в крови. После пробуждения процессы в организме, которые контролируют уровень инсулина в крови, не работают так, как нужно. Специалист рекомендует позавтракать перед приемом этих напитков.

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