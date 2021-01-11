Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:40

Эксперты определили опасные для здоровья утренние привычки

общество

Фото: depositphotos/diego_cervo

Врач Мириам Стоппард рассказала о вредных для здоровья утренних привычках, сообщает Mirror.

По ее мнению, вскоре после пробуждения не стоит пытаться делать энергичные упражнения. Специалист отмечает, что из-за того, что тело в этот момент обезвожено, ткани плохо растягиваются и занятия могут травмировать позвоночник.

Также Стоппард рекомендует отказаться от утренней чашки кофе или стакана апельсинового сока. Из-за данных напитков повышается уровень сахара в крови. После пробуждения процессы в организме, которые контролируют уровень инсулина в крови, не работают так, как нужно. Специалист рекомендует позавтракать перед приемом этих напитков.

Ранее сомнолог дал совет, как наладить режим сна после новогодних праздников. Быстро восстановить режим сна после продолжительных выходных позволит недосып в первый рабочий день.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать