Облачная и холодная погода ожидается в понедельник в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная с прояснениями погода прогнозируется в Москве и Подмосковье в понедельник, 11 января. Об этом информирует сайт "Метеоновости".
По сообщениям синоптиков, погоду в городе продолжит контролировать тыловая часть циклона. При этом существенных осадков не ожидается.
"Максимальная температура в Москве составит от 11 до 9 градусов мороза, по области – от -11 до -6 градусов", – говорится на сайте.
Атмосферное давление вырастет и составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – порядка 80%.
Специалисты предупреждают, что в ближайшее время в Москве ожидается усиление морозов. Кроме того, будет повышаться атмосферное давление. Синоптики советуют горожанам, склонным к спастическим реакциям и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, внимательнее относится к своему здоровью.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о трескучих морозах на наступившей неделе. Он утверждал, что днем температура воздуха может опуститься до -19 градусов.
В Москве ожидается похолодание
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