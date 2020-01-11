В Подмосковье устраняют последствия снегопада

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Более 13 тысяч дворников и почти 900 единиц спецтехники устраняют последствия снегопада в Подмосковье. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как уточняют в министерстве благоустройства Московской области, особое внимание уделяется дворовым территориям и детским площадкам. Кроме того, коммунальные службы в ночь на 11 января провели обработку пешеходных дорожек, тротуаров и дорог противогололедными материалами.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, в каждом муниципалитете готовы места для складирования снега, мощности которых превышают выводимый сегодня объем.

"В этом году мы заждались снега, поэтому Подмосковье готово к любым снегопадам", – подчеркнул он.

Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение из-за мокрого снега и гололедицы. Спасатели предупреждают о возможности налипания мокрого снега и образовании на дорогах гололеда.

В ЦОДД попросили водителей быть осторожнее из-за прогнозируемой непогоды. Специалисты ведомства отметили, что в столицу "идет настоящая зима".

