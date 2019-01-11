Увеличить число проверок водителей маршруток предложили в Госдуме

Количество проверок сотрудниками ГИБДД водителей маршруток необходимо увеличить. Такое мнение выразил член думского комитета по транспорту и строительству Дмитрий Ионин, передает Агентство "Москва".
По словам парламентария, нередко к депутатам обращались люди, получившие травмы по вине водителей микроавтобусов. Они жаловались, что не могут сдвинуть с места уголовные дела, так как полицейские неохотно занимаются такими вопросами.
"Я не говорю о том, что надо вводить много законодательных каких-то вещей – достаточно законодательной базы. Вопрос контроля. Контроль крайне слабый", – пояснил Ионин.
Он также поддержал запрет на работу для тех водителей маршруток, кто часто нарушает ПДД. "Если водитель злостный нарушитель, то, конечно, надо его отстранять, потому что маршрутка – это транспорт повышенной опасности, и, к сожалению, сплошь и рядом случаи, когда неквалифицированные водители в погоне за тем, чтобы заработать побольше денег, нарушают правила дорожного движения, подрезают на остановках", – отметил представитель комитета.
Регулированием работы маршруток, по мнению Ионина, нужно заниматься в большей мере, чем такси и автобусами.
Опрос, проведенный в ноябре ушедшего года, показал, что почти половина россиян считает маршрутки самым опасным видом транспорта. Главной причиной опасений при передвижении на маршрутке стали аварии по вине водителя.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.