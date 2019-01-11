Увеличить число проверок водителей маршруток предложили в Госдуме

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Количество проверок сотрудниками ГИБДД водителей маршруток необходимо увеличить. Такое мнение выразил член думского комитета по транспорту и строительству Дмитрий Ионин, передает Агентство "Москва".

По словам парламентария, нередко к депутатам обращались люди, получившие травмы по вине водителей микроавтобусов. Они жаловались, что не могут сдвинуть с места уголовные дела, так как полицейские неохотно занимаются такими вопросами.

"Я не говорю о том, что надо вводить много законодательных каких-то вещей – достаточно законодательной базы. Вопрос контроля. Контроль крайне слабый", – пояснил Ионин.

Он также поддержал запрет на работу для тех водителей маршруток, кто часто нарушает ПДД. "Если водитель злостный нарушитель, то, конечно, надо его отстранять, потому что маршрутка – это транспорт повышенной опасности, и, к сожалению, сплошь и рядом случаи, когда неквалифицированные водители в погоне за тем, чтобы заработать побольше денег, нарушают правила дорожного движения, подрезают на остановках", – отметил представитель комитета.

Регулированием работы маршруток, по мнению Ионина, нужно заниматься в большей мере, чем такси и автобусами.

Опрос, проведенный в ноябре ушедшего года, показал, что почти половина россиян считает маршрутки самым опасным видом транспорта. Главной причиной опасений при передвижении на маршрутке стали аварии по вине водителя.