Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:20

Врачей и учителей не ограничат в подарках

общество

11:20

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/freedomtumz

Планируемые ограничения в подарках для должностных лиц в РФ не затронут учителей и медиков. Заместитель руководителя аппарата правительства РФ Андрей Логинов заверил, что положения законопроекта уточнят для избежания неверного толкования, передает РИА Новости.

Согласно пакету документов, внесенному кабмином в Госдуму, ограничения коснутся сенаторов, депутатов, государственных и муниципальных служащих, сотрудников ЦБ, а также работников организаций, выполняющих задачи, поставленные перед госорганами.

Логинов не отрицает, что учителя, врачи и соцработники тоже трудятся в подведомственных госорганам организациях. Однако он не согласен, что законопроект должен распространяться на сотрудников школ и больниц.

Представитель кабмина подчеркнул, что ограничения на вручение подарков вносятся в целях противодействия коррупции, под которой законодательство понимает конкретные действия должностных лиц. Имеется в виду злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки и коммерческий подкуп.

"Если бы мы вдруг захотели каким-то образом ограничить учителей с врачами в дарениях, то мы должны были бы вносить изменения либо в закон "Об образовании", либо в закон "О здравоохранении", но никак не в антикоррупционное законодательство. Поэтому заявления о том, что врачам и учителям запретят сейчас дарить подарки – не более чем домыслы", – пояснил Логинов.

Действующий закон допускает возможность получения обычных подарков не дороже трех тысяч рублей работникам лечебных, воспитательных, образовательных учреждений, учреждений соцзащиты и других аналогичных организаций.

"В эту сумму легко укладываются и коробка конфет, и бутылка шампанского, и книга, и букет цветов. Эта норма действовала всегда", – отметил заместитель руководителя аппарата правительства.

По его словам, новые нормы написаны не для медиков и педагогов. И все же, раз уж появилась иная трактовка, правительство предложит поправить текст не Гражданского кодекса, а общего законопроекта.

Ранее против запрета принимать подарки учителям и врачам выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Предложенные меры она сочла оскорбительными и избыточными.

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика