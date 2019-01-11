Врачей и учителей не ограничат в подарках

Планируемые ограничения в подарках для должностных лиц в РФ не затронут учителей и медиков. Заместитель руководителя аппарата правительства РФ Андрей Логинов заверил, что положения законопроекта уточнят для избежания неверного толкования, передает РИА Новости.
Согласно пакету документов, внесенному кабмином в Госдуму, ограничения коснутся сенаторов, депутатов, государственных и муниципальных служащих, сотрудников ЦБ, а также работников организаций, выполняющих задачи, поставленные перед госорганами.
Логинов не отрицает, что учителя, врачи и соцработники тоже трудятся в подведомственных госорганам организациях. Однако он не согласен, что законопроект должен распространяться на сотрудников школ и больниц.
Представитель кабмина подчеркнул, что ограничения на вручение подарков вносятся в целях противодействия коррупции, под которой законодательство понимает конкретные действия должностных лиц. Имеется в виду злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки и коммерческий подкуп.
"Если бы мы вдруг захотели каким-то образом ограничить учителей с врачами в дарениях, то мы должны были бы вносить изменения либо в закон "Об образовании", либо в закон "О здравоохранении", но никак не в антикоррупционное законодательство. Поэтому заявления о том, что врачам и учителям запретят сейчас дарить подарки – не более чем домыслы", – пояснил Логинов.
Действующий закон допускает возможность получения обычных подарков не дороже трех тысяч рублей работникам лечебных, воспитательных, образовательных учреждений, учреждений соцзащиты и других аналогичных организаций.
"В эту сумму легко укладываются и коробка конфет, и бутылка шампанского, и книга, и букет цветов. Эта норма действовала всегда", – отметил заместитель руководителя аппарата правительства.
По его словам, новые нормы написаны не для медиков и педагогов. И все же, раз уж появилась иная трактовка, правительство предложит поправить текст не Гражданского кодекса, а общего законопроекта.
Ранее против запрета принимать подарки учителям и врачам выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Предложенные меры она сочла оскорбительными и избыточными.
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