Беременная девушка прокатилась на сноуборде с голым животом

В Балашихе девушка сняла видео, где катается на сноуборде с голым животом. Никто бы на это не обратил внимание, однако девушка находится на девятом месяце беременности. Сейчас в ее сторону летят тысячи негативных комментариев в интернете. Сама девушка искренне не понимает, чем вызвала такой негатив.