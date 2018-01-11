Штрафы за незаконную добычу драгметаллов могут поднять в пять раз

Фото: ТАСС/Виталий Иванов
Штрафы за незаконную добычу драгоценных металлов и камней могут вырасти в пять раз. Об этом сообщает газета "Известия". Соответствующие поправки разработали в Минфине.
Максимальный размер штрафа для юридических лиц и ИП предлагают поднять с нынешних 50 тысяч рублей до 250 тысяч. Должностных лиц будут штрафовать на 70 тысяч рублей вместо 15 тысяч.
Авторы поправок считают, что нынешний размер штрафа не сдерживает нарушителей. Они предпочитают просто откупиться и продолжают заниматься незаконной добычей.
По данным аналитиков, доля теневого сектора на ювелирном рынке доходит до 58 процентов.
Помимо этого, поправки вводят наказание за непредоставление документов для включения в реестр компаний, занимающихся операциями с драгоценностями. Юрлицам придется заплатить за это до 80 тысяч, а ИП – до 30 тысяч рублей.
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