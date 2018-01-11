Облачная погода и небольшие осадки придут в столицу в четверг

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Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в столичном регионе в четверг, 11 января. Температура по области опустится до -5 градусов, сообщает портал Метеоновости.

В мегаполисе максимальная температура воздуха составит -1... -3 градуса. Ветер будет дуть северо-западный, с переходом на северный, со скоростью 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление повышенное – 756 миллиметров ртутного столба. Синоптики предупреждают о возможном ухудшении самочувствия у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, неустойчивыми сосудистыми реакциями, склонных к гипотонии и гипертонии.

Относительная влажность воздуха – 70 процентов.