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Общество

15:51

"Человек неуемной энергии". Митволь рассказал о Лужкове

общество утраты

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь сообщил в эфире радио Sputnik, каким запомнился бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который скончался во вторник в Германии.

По мнению Митволя, москвичи запомнили Лужкова любящим город. Он также добавил, что экс-мэр останется в памяти как человек неуемной энергии, который работал на износ.

"С раннего утра он был на работе и, бывало, до двенадцати ночи проводил совещания", – сообщил Митволь.

Он добавил, что Лужков многое сделал как для Москвы, так и для России в целом. Экс-мэр умел отстаивать свои позиции и не боялся этого и с большим переживанием относился ко всему, за что брался.

Юрий Лужков ушел из жизни во вторник, 10 декабря, в Германии в возрасте 83 лет. Похороны политика пройдут на Новодевичьем кладбище.

Известно, что главой столицы Лужков пробыл 18 лет. Он возглавлял Москву с 1992 года.

Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. В 1958 году он выпустиолся из Московского института нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина, получив специальность "инженер-механик".

С 1974 года он работал в министерстве химической промышленности. Указом Бориса Ельцина был назначен 6 июня 1992 года мэром столицы. После трижды избирался мэром.

Бывший мэр Москвы скончался в Германии

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