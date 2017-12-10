Московские юнармейцы устроили флэшмоб "Знай своих героев"

В День Героев Отечества московские юноармейцы устроили акцию "Знай своих героев!" в Центральном музее Вооруженных сил России. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Во время экскурсии по залам военного музея один участников молодежного военно-патриотического движения неожиданно запел "А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер". Вслед за ним шлягер Дунаевского и Лебедева-Кумача подхватили еще несколько детских голосов. На припеве шлягер подхватил весь хор "Юные александровцы".

Таким способом юнармейцы решили отметить День Героев Отечества. После песни дети начали раздавать посетителям плакаты с изображением героев Советского союза и России.

На плакатах были изображены космонавты, военнослужащие и спортсмены с информацией об их подвиге.

Дети рассказали, что в свободное от занятий время узнавали биографии героев, искали их фотографии и готовили плакаты.