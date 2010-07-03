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Москва 24

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Общество

10 ноября, 23:59

В Москве будет туманно до утра понедельника

общество погода

Фото: Москва 24 / Лидия Широнина

В столице ожидается +6...+8 градусов тепла и туман в ночь на понедельник, 11 ноября. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Местами не исключен небольшой дождь. Также прогнозируется ветер до 10 метров в секунду.

Начало недели обещает быть теплым, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, климатическая норма будет превышена на 5-6 градусов. Со вторника температура в столице начнет падать: в первой половине ожидается до +7 градусов.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал об аномально теплом последнем осеннем месяце в столице. Ранее синоптики рассказали, что метеорологическая зима в Москве откладывается до конца ноября.

Эта зима, по прогнозам синоптиков, может стать самой теплой в истории метеонаблюдений, поскольку уже сейчас наблюдается сдвиг прихода климатической зимы на две–три недели. Для обозначения этой аномалии они предлагают ввести новый термин – "вишневая зима".

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