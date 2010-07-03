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Общество

17:50

Шейнин ответил Галкину на слова про цензуру на российском ТВ

общество

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал слова Максима Галкина о цензуре на российском телевидении. Он заявил, что Галкину просто не хватает реализации на социально-публицистическом поле и он комментирует те сферы ТВ, где сам не присутствует.

Шейнин сказал, что если Галкин захочет стать политиком, то его "с удовольствием" пригласят в ток-шоу "Время покажет".

Также телеведущий отметил, что, по его мнению, Галкин "страдает" из-за того, что не получил звания Народного артиста.

"Может быть, уже дать ему народного? Потому что, может быть, тогда он подуспокоится чуть-чуть", – высказался Шейнин в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Ранее во время концерта в Новосибирске Галкин затронул вопросы цензуры и упомянул Шейнина. Юморист пошутил над тем, как журналист не дает высказываться зарубежным экспертам в своей программе.

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