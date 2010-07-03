Разин сообщил об улучшении состояния Заворотнюк

Состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось, рассказал продюсер Андрей Разин.

По его словам, "самые страшные" прогнозы не сбываются. Разин полагает, что артистка идет на поправку.

"К сожалению, мой источник, который ранее контактировал с врачом Настей, сейчас с ней не общается. Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше и мы все молимся, чтобы ее здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам", – написал он на своей странице в Instagram.

Информация о болезни Заворотнюк появилась в сентябре. Она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Актрису госпитализировали сразу после того, как она вернулась из Европы, и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ее дочь Анна призвала журналистов оставить ее семью в покое. Она опровергла сообщения о том, что редакторы программы Андрея Малахова "Прямой эфир" предложили ей 15 миллионов рублей за участие в съемках.

В октябре близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь. Они подчеркнули, что она действительно больна, однако сообщения СМИ о деталях ее состояния – выдумки. Родные актрисы не хотят выносить на всеобщее обозрение детали болезни.

В начале прошлого месяца ее выписали. Предположительно, это связано с тем, что родные Заворотнюк решили продолжить лечение в другом медучреждении.