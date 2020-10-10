Дептранс рекомендовал носить световозвращающие элементы на одежде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Для безопасности на дорогах в темное время суток Дептранс столицы призвал носить световозвращающие элементы на одежде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.
"Сейчас световой день сократился и темнеть начинает рано. К тому же, горожане меняют свой яркий летний гардероб на темные пальто и куртки, которые не видно на дороге. Для этого рекомендуется носить световозвращающие элементы", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что такие вставки могут быть не толко на вещах, но и на рюкзаках, сумках, украшениях, велосипедах и ошейниках домашних животных.
Ранее в Дептрансе рассказали, куда обращаться с ошибочно заблокированными соцкартами. Льготные категории пассажиров, которые не входят в группу риска, однако обнаружили блокировку социальных карт, могут обратиться на горячую линию Московского социального регистра по телефону +7 (495) 777-77-77.
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