Гинцбург назвал сроки отказа от масок после вакцинации от COVID-19

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Отказаться от ношения маски можно будет лишь через три недели после получения вакцины от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

"Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо", – заявил Гинцбург.

Он порекомендовал проверить уровень антител к коронавирусу. После этого, по словам Гинцбурга, можно принять самостоятельное решение по ношению маски.

"Если уровень высокий, то можно не носить, если уровень недостаточный, то лучше носить", – подчеркнул Гинцбург.

Ранее стало известно, что вакцину от COVID-19, созданную центром "Вектор", планируют зарегистрировать 15 октября. Первыми прививику от коронавируса получат те, кто принимает участие в пострегистрационных исследованиях. Сообщалось, что на них записаны 30 тысяч человек.