Салют в честь 75-ой годовщины освобождения Риги состоится 13 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Артиллерийский салют в честь 75-ой годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков состоится в воскресенье, 13 октября, в 22:00, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Запуск более двух тысяч праздничных фейерверков произведут из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установок. В небо выпустят фейерверки более 50 видов, купола разрывов в диаметре превысят 300 метров.
Звуковое сопровождение салюта обеспечат 24 залпа пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.
Рига была освобождена вечером 13 октября 1944 года. В операции участвовало три Прибалтийских фронта, часть сил Третьего Белорусского фронта и частично – Ленинградского фронта, а также часть Краснознаменного Балтийского флота.
В ходе наступления удалось освободить Эстонию, Латвию и Литву. Из 59 немецких дивизий 29 было разбито, а 30 ушли в Курляндию.
Праздничные салюты в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы приурочены к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. До конца года салюты проведут в честь освобождения советскими войсками Риги (13 октября) и Белграда (20 октября).
В 2020 году Москва отсалютует в ознаменование освобождения Варшавы (17 января), Будапешта (13 февраля), Братиславы (4 апреля), Вены (13 апреля), Берлина (2 мая) и Праги (9 мая).
В этом году уже состоялись салюты в честь освобождения Одессы (10 апреля), Севастополя (10 мая), Минска (3 июля), Вильнюса (13 июля), Кишинева (24 августа), Бухареста (31 августа) и Таллина (22 сентября).
Ранее Сергей Собянин осмотрел ход работ по благоустройству Парка Победы на Поклонной горе. Сейчас там рабочие перекладывают инженерные сети и восстанавливают брусчатку. "В ближайшие недели "Поклонка" будет выглядеть уже достойно, так, чтобы в следующем году можно было отпраздновать 75-летие Победы", – отметил мэр.
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