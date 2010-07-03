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Общество

08:58

Горожан возмутил новый вид старинного особняка в центре города

общество город

Москвичи не оценили новый вид старинного особняка в центре города

Здание XIX века на Большой Дмитровке изуродовали современной росписью, считают активисты "Архнадзора". Они уже потребовали вернуть дому исторический облик.

По некоторым данным, фасады разукрасил уличный художник Евгений Ches. Однако москвичи креатив не оценили и назвали его "актом колористического вандализма". Вместо голубых стен появился пестрый абстрактный рисунок.

Специалисты поддерживают активистов и говорят, что двухэтажный особняк, который принадлежал князю Василию Мещерскому, теперь явно выбивается из архитектурного ансамбля улицы.

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