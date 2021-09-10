Физиотерапевт назвала 5 продуктов, которые помогают при бессоннице

Фото: depositphotos/photographee.eu

Британская физиотерапевт, эксперт по борьбе с бессонницей Самми Марго рассказала о продуктах, которые помогут при бессоннице, сообщает "Газету.ру".

Первое место среди продуктов занимают бананы, по словам эксперта. В этом продукте содержится магний, который помогает расслаблению мышц, а также серотонин и мелатонин, способствующие хорошему засыпанию.

Также физиотерапевт порекомендовала есть перед сном миндальные орехи, которые содержат триптофан и магний, помогающие естественным образом снизить функции нервной системы и мускулатуры и выровнять сердечный ритм. Кроме того, выработке мелатонина, способствующего засыпанию, поможет чайная ложка меда.

По мнению эксперта, также среди продуктов – овсянка, которая содержит витамины, минералы и аминокислоты, и индейка, содержащая триптофан, а также протеины, которые дадут чувство насыщения на долгое время.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, какие продукты продлевают жизнь. По ее словам, необходимо регулярно употреблять рыбу, овощи и мясо.