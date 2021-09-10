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Общество

10:45

Москвичам пообещали по-летнему теплую погоду в выходные

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице в предстоящие выходные температура воздуха будет выше климатической нормы, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом сообщает RT.

"В субботу и воскресенье она будет даже выше климатической нормы. Субботний день нам обещает погоду без осадков, ночь по-летнему теплая: в Москве – +9...+11 градусов, по области – не ниже +7 градусов", – рассказала Позднякова.

Специалист отметила, что в субботу днем воздух в столице прогреется до +18...+20 градусов.

"В воскресенье ночь будет еще более теплой – где-то +11...+13 градусов в Москве, дневная температура – +21...+23 градуса", – добавила Позднякова.

По ее словам, в понедельник в Москве также ожидается теплая погода, однако местами возможен небольшой дождь.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что к понедельнику москвичи окажутся в "климатическом прошлом", когда температурный фон будет соответствовать маю – июлю.

По словам специалиста, воздух прогреется до 24 градусов тепла, но уже во вторник температура упадет до +16 градусов.

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