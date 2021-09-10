Аналитики оценили число миллионеров в регионах

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В бизнес-школе "Сколково" оценили, как распределяется число долларовых миллионеров по регионам России. Для этого они использовали данные по количеству оформленных дорогих автомобилей. Об этом сообщает РБК.

По оценкам специалистов, в Москве и Подмосковье живут более 100 тысяч миллионеров, или 35% от общего количества в стране.

Эти данные коррелируют с объемами дорогого жилья и премиальных автомобилей. В частности, в столичном регионе сосредоточено 45% дорогого (стоимостью свыше 10 миллионов рублей) и 85% сверхдорогого жилья (от 70 миллионов рублей). При этом доля люксовых автомобилей составляет 42%.

После столичного региона следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область. Там насчитывается 28 тысяч миллионеров. Третье место занимает Краснодарский край (12 тысяч), а четвертое – Ростовская область (6 тысяч). Замыкает пятерку Татарстан (5,5 тысячи).

Ранее аналитики выяснили, что для накопления одного миллиона рублей большинству россиян в среднем понадобится более 20 лет.

Согласно исследованию, быстрее всех смогут накопить эту сумму жители Чукотки и ЯНАО. Им понадобится 7,8 и 8,6 года соответственно. По словам экспертов, это связано с тем, что в данных субъектах высокий уровень зарплат в добывающих отраслях.