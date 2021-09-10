Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Фото: Москва 24
Облачная с прояснениями погода установится в Москве и Подмосковье в пятницу, 10 сентября. Такие данные приводятся на портале "Метеоновости".
Как заявляют специалисты, днем столичный регион вновь окажется на периферии антициклона. В некоторых районах не исключены небольшие дожди.
"Максимальная температура в Москве достигнет +17...+19 градусов тепла, по области до +20 градусов", – заявили метеорологи.
Кроме того, в городе будет дуть северо-западный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 748 миллиметров ртутного столба.
"Относительная влажность около 70%", – добавляется в материале.
Специалисты также уточнили, что в регионе ожидается благоприятный кислородный режим.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что к понедельнику москвичи окажутся в "климатическом прошлом", когда температурный фон будет соответствовать маю – июлю.
По словам специалиста, воздух прогреется до 24 градусов тепла, но уже во вторник температура упадет до 16 градусов.
В соцучреждениях Москвы начали включать отопление по заявкам
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