В Москве скончались девять пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались девять пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в Москве зафиксировали 695 новых случая коронавирусной инфекции. При этом 1 434 пациента вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 226 274 человека.

Среднесуточный темп прироста заболевших за последние две недели составляет 0,25 процента. Данный показатель говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в Москве, согласно критериям Роспотребнадзора.

Число новых случаев коронавируса в столице – 5,48 на 100 тысяч человек. Согласно данным Росстата, по этому показателю город располагается во втором десятке среди субъектов РФ.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 27,4 миллиона случаев заражения, свыше 894 тысячи человек скончались. В России зарегистрировано 1 046 370 случаев COVID-19, вылечились 862 373 человек, скончались 18 263.