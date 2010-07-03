Москвичи смогут сыграть на фортепиано в метро и попасть на ТВ

Москвичи смогут сыграть на фортепиано в вестибюле станции "Маяковская" и попасть в эфир на ТВ. Акцию проводит телеканал Москва 24 совместно с Московским метрополитеном и компанией Yamaha Music Russia.

До 30 сентября уникальная акустика и зрители дадут возможность каждому почувствовать себя настоящей звездой. А для того, чтобы попасть на ТВ, необходимо снять видео игры на фортепиано и выложить в соцсети с хэштегами #м24 и #станциямаяковская. Также не забудьте подписаться на соцсети Москвы 24.

Лучшие моменты выступлений телеканал Москва 24 покажет в своем эфире.