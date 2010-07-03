Женщин возмутил пост российского блогера о замужестве

Женщин возмутил пост блогера о замужестве

Блогер Игорь Вареник рассказал в соцсети Facebook, что молодые девушки не должны жить ради себя, им стоит пораньше задуматься о замужестве. По мнению мужчины, представительницы противоположного пола старше 30 лет "выходят из тиража", супруга им найти сложно. И его взгляды вызвали у женщин нешуточный гнев.

"Барышни, которых я описал в блоге, теряют молодость. У женщины есть ответственность перед собой, семьей. Некоторые инфантильные люди планируют все на авось. Нужно, чтобы молодая девушка задумалась, это не мешает учиться в престижных вузах, получать карьеру", – рассказал Игорь Вареник.

Идеальная невеста, по мнению блогера, – это провинциальная девушка лет 24-х, которая, несмотря на столь юный возраст, готова создать семью.

"Думаю, что этот мужчина, назовем его так, хотел сказать нам другое. Это просто неудачник. Ты никогда не уверена в мужчине: сегодня он есть – завтра его нет. Сегодня ты родила от него ребенка, а завтра он даже не отвечает на твои телефонные звонки. Я уже не говорю, что он алименты не платит. Женщина должна работать, пока не встанет на ноги, пока не будет уверена, что обеспечит свою семью", – высказывается предприниматель Алина Ян.

Не поддерживают патриархальные взгляды блогера и многие другие, свидетельствуют данные опроса телеканала Москва 24.

"Мне уже почти 24, я все еще не замужем. Я ушла "в тираж". Все это глупости и бред. Из-за таких дураков у нас люди спешат, а потом мучаются", – рассказал один из респондентов.

Высказывания Вареника по поводу замужества девушки не перестают комментировать. Многие высказываются, что им жаль молодого человека, они желают ему когда-нибудь найти невесту по заданным параметрам.

