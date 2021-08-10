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Общество

13:02

Названо главное средство в борьбе с бессонницей

общество

Фото: depositphotos/focuspocusltd

Врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал о главном средстве в борьбе с бессонницей. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо избавиться от тревожных состояний, стрессов и перегрузок. Для этого достаточно нормализовать режим сна. Он уточнил, что нужно всегда вставать в одно и то же время.

При этом он скептически высказался по теме применения различных чаев и травяных сборов для нормализации сна. Врач отметил, что в этом вопросе намного полезнее окажется валериана.

Ранее индийский диетолог Пуджа Махиджа рассказала, как справиться с беспокойным сном и пробуждениями посреди ночи. Эксперт пояснила, что часто проблемы со сном связаны с падением уровня сахара в крови, приводящим к выделению адреналина и кортизола.

При этом уровень гормона сна мелатонина понижается, что может привести к преждевременному пробуждению, пояснила специалист.

"Доктор 24": мифы о сне

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