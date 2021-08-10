В Москве выявлено 1 639 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Москве за последние сутки было выявлено 1 639 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб.

За 24 часа госпитализировали 781 человека, 392 пациента на данный момент находятся на ИВЛ.

При этом в столице выздоровели 3 072 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 395 285.

61 пациент с положительным анализом на коронавирус скончался. За весь период пандемии по России умерли 166 442 человека.

Ранее врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, что после вакцинации от COVID-19 риск заболеть коронавирусной инфекцией существенно снижается, а если привитый заболел, то болезнь протекает менее тяжело, симптомы похожи на проявление обычной простуды.

Он также отметил, что при тяжелых симптомах, которые чаще развиваются у непривитых людей с накопленными проблемами со здоровьем, появляется одышка, резкая слабость, температура тела поднимается выше 39 градусов.