В РФ насчитывается более 132 тысяч коек для пациентов с коронавирусом – Мурашко

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В России прослеживается положительная динамика в ситуации с коронавирусом, сообщил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"В целом ситуация по Российской Федерации имеет незначительную, но тем не менее положительную динамику по количеству пациентов, находящихся на стационарном лечении", – цитирует Мурашко ТАСС.

По его словам, в стране насчитывается более 132 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. 35% из них свободны. В реанимации находятся меньше трех тысяч человек.

Мурашко также рассказал, что группа российских медиков готовится к отправлению в Узбекистан для помощи в борьбе с коронавирусом.

За сутки в России подтвердили 5 118 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. В 1 356 из них клинических проявлений не было. Всего в стране зафиксировано 892 654 случая коронавирусной инфекции.

В РФ проведено свыше 30,8 миллиона лабораторных исследований на COVID-19. При этом только за сутки специалисты провели 246 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются 240 474 человека.