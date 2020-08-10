Рогозин сравнил бюджеты конкурентов "Роскосмоса" с любовницами олигарха

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У конкурентов государственной корпорации "Роскосмос" очень большие финансовые возможности, считает Дмитрий Рогозин. По словам главы корпорации, бюджеты у них "как у любовницы олигарха", передает РИА Новости.

"Когда у вас денег как у красивой любовницы олигарха... в тумбочке всегда бесконечное количество долларовых купюр, которые она может взять, – это вот ситуация с нашими конкурентами, потому что у них денег куры не клюют, реально", – поделился Рогозин.

Рогозин обращает внимание, что бюджет NASA при том, что агентство занимается только гражданскими космическими программами, почти в 12 раз больше чем у "Роскосмоса".

В связи с чем "Роскосмосу" приходится выбирать приоритеты в условиях при разработке программ на фоне менее обильного финансирования, заключает глава корпорации.

Ранее сообщалось, что глава "Роскосмоса" считает поиск внеземных форм жизни одной из двух задач человечества в дальнем космосе. Под второй он подразумевал обеспечение земной цивилизации от нежелательного сближения с кометами и астероидами.