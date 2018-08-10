Префекты округов и главы управ в августе встретятся с населением

Фото: Агентство "Москва"

Префекты административных округов и главы управ встретятся с москвичами в августе. Узнать о развитии различных территорий столицы по округам можно будет 22 августа.

Кроме того 15 августа пройдут встречи с главами управ 125 районов. На них пройдет обсуждение вопросов подготовки к празднованию Дня города и новому учебному году. Местные власти также отчитаются о результатах благоустройства территорий и подъездов жилых домов и расскажут о программах социальной поддержки населения.

График встреч можно посмотреть здесь.